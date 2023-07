Tv, Brianza Channel compie 45 anni e il futuro è europeo

La grande famiglia di Brianza Channel compie 45 anni e domenica pomeriggio collaboratori e amici del marchio che oggi è erede di Tele Renate e di tante realtà dell’epoca pionieristica delle emittenti private, si sono radunati presso il Salone d’Onore del Monastero di Missaglia per celebrare questo prestigioso traguardo.

Tv, Brianza Channel compie 45 anni: Gianfranco Beretta

A fare gli onori di casa non poteva mancare Gianfranco Beretta, che c’era 45 anni fa e c’è oggi a testimoniare quasi mezzo secolo di Brianza raccontata attraverso l’occhio della telecamera.

Tv, Brianza Channel compie 45 anni: i premiati

Brianza Channel 45 anni: Beretta con Gianmarino Colnago Brianza Channel 45 anni: Alberto Moioli

Tra i premiati nel corso del pomeriggio in monastero, il giornalista Gianmaria Italia, che ha fatto anche da presentatore dal palco, Alberto Moioli, il vice sindaco di Missaglia Antonella Diacci, il generale Francesco Cosimato, con un passato di incarichi nella Nato con ruoli di intelligence e comunicazione, il direttore del Cittadino di Monza e Brianza Cristiano Puglisi. Tutti uniti e concordi nel tributare i giusti onori a questa realtà che tanto ha dato al territorio della Brianza monzese in termini di testimonianze, approfondimenti e focus culturali ma anche di cronaca sociale.

Tv, Brianza Channel compie 45 anni: a ottobre l’Accademia Europea della Comunicazione

«Il futuro sarà all’insegna della cultura, di cui c’è tanto bisogno in questa fase» ha annunciato Beretta anticipando che proprio a Missaglia, a ottobre inizierà la creazione dell’Accademia Europea della Comunicazione, altro snodo prestigioso e sfidante per Beretta e il network. In chiusura c’è stato l’intervento di Mauro Murgia, ambasciatore per l’Italia della Repubblica dell’Ossezia del Sud che in video collegamento ha voluto salutare gli amici di Brianza Channel augurando il meglio per le iniziative future che bussano alle porte.