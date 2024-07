Truffe a due anziane con la tecnica del finto avvocato, ha bazzicato anche a Monza e in Brianza

Da quanto ricostruito dalla Polizia di Stato di Milano si sarebbe spostato un po’ in tutta la Lombardia, Monza e Brianza compresa un 44enne trovato in possesso di 16mila euro e di una collana d’oro che si sarebbe fatto consegnare da due anziane milanesi, di 77 e 79 anni, vittime di una presunta truffa con la tecnica del finto avvocato. Il denaro e la collana sono stati restituiti nei giorni scorsi alle due donne dopo che erano stati sequestrati all’uomo, già noto alle forze dell’ordine, il 20 giugno, alla fermata “Centrale” della Metropolitana da una pattuglia della Polmetro dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Il 44enne era stato denunciato.

Truffe con la tecnica del finto avvocato: a una vittima spillati 16mila euro che aveva messo da parte per un lutto

Gli agenti della Squadra Mobile hanno ricostruito i presunti movimenti dell’uomo in Lombardia attraverso l’analisi del suo telefono cellullare e i reati denunciati nelle località dove si era recato fino a risalire alle due truffe accadute a Milano. Sarebbe stato riconosciuto dall’analisi della videosorveglianza e da fotografie come l’autore delle truffe alle due vittime alle quali era stato fatto credere che era necessario pagare la parcella ad un avvocato che si stava occupando della difesa di un figlio coinvolto in un grave incidente. A una delle anziane erano stati asportati ben 16.000 euro che deteneva per sostenere tutte le spese connesse ad un lutto familiare. Dopo avere ricondotto soldi e monili alle due anziane la Procura di Milano ne ha disposto il dissequestro e la restituzione.