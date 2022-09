Trovato morto Matteo Caronni il 25enne di Misinto scomparso

E’ arrivata nel pomeriggio di venerdì 9 settembre la conferma che il corpo recuperato sotto il ponte di Cairate, in provincia di Varese, è quello di Matteo Caronni, il 25enne di Misinto sparito nel nulla martedì dopo aver dato le dimissioni sul posto di lavoro e essersi dileguato senza lasciare traccia. Fino all’epilogo tragico. Il ragazzo era originario, come la famiglia piuttosto conosciuta, di Lazzate, dove ha frequentato per molti anni l’oratorio, giocando anche a calcio nella squadra della locale polisportiva. Da qualche anno, con i genitori e la sorella si era trasferito a Misinto, continuando a coltivare amicizie e interessi come tutti i ragazzi della sua età. Fino a martedì, quando si è recato al lavoro nella sua azienda di Desio.

Trovato morto in provincia di Varese Matteo Caronni

Dal nulla ha deciso di licenziarsi e da quel momento ha fatto perdere le sue tracce. La sua auto, una Renault Clio, è stata ritrovata a Tradate, nelle vicinanze dell’ospedale e non aveva con sé il cellulare al momento della scomparsa. La famiglia, oltre a rivolgersi alle forze dell’ordine, ha subito diramato un allarme con foto e descrizione del giovane. Per le ricerche è stato arrivato il protocollo provinciale ed è stato dispiegato un ingente numero di forze fino al tragico ritrovamento.