Trova smartphone con dei soldi sul sedile del bus, studente lo restituisce al proprietario: applausi social

Stava tornando a casa sul pullman della Saronno-Lazzate, come tante altre volte dopo la scuola, quando ha notato su uno dei sedili un cellulare abbandonato e spento. Allora ha pensato di raccoglierlo, ha fatto esercizio di memoria per capire chi potesse esserci seduto e gli è venuto in mente che poteva essere di un ragazzo, pressappoco della stessa età, che conosceva di vista. Senza pensarci troppo, l’ha raggiunto a casa e proprio mentre il coetaneo stava iniziando ad agitarsi per aver perso il telefonino, gliel’ha restituito senza alcun graffio e soprattutto senza nessuna perdita, perché nella cover infatti era custodito qualche contante.

Trova cellulare abbandonato sul bus: il grazie della madre di Manuel

A raccontare la storia è la madre di Manuel, che aveva perso il cellulare, scrivendo sui social, sui gruppi di paese: «Vorrei elogiare pubblicamente il gesto di Matteo che, tornando da scuola con i mezzi pubblici, vedendo sul sedile il cellulare dimenticato da mio figlio, lo ha preso con sé e l’ha restituito portandolo direttamente a casa, compresi i soldi che vi erano dentro tra custodia e cellulare. Tale gesto dimostra l’educazione impartita dai genitori».

Trova cellulare abbandonato sul bus: “mi piace” sulle pagine social di Misinto e Lazzate

Il bel gesto ha fatto il pieno di “mi piace” e di commenti positivi sulle pagine social di Misinto e Lazzate. Tantissimi cittadini e utenti hanno voluto congratularsi con il giovane, ma anche con la madre che ha deciso di riconoscere il merito di un bel gesto e di ringraziarlo pubblicamente, portandolo come esempio di gioventù rispettosa ed educata. In tanti hanno rimarcato come ogni tanto faccia bene rimarcare qualche storia positiva e non solamente parlare dei giovani per qualche schiamazzo di troppo o per i vandalismi che accadono in ogni paese. Un gesto di gentilezza ed onestà che ha colpito tantissimi utenti e che si spera sia sempre la normalità per tutti