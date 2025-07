Con l’ultima settimana di luglio è entrata in vigore la sospensione della tratta del Besanino per lavori di potenziamento tecnologico, sostituito fino al 24 agosto dal servizio bus fino a Monza.

Treni, stop al Besanino: le opzioni sulla linea

I treni della linea S7 sono quindi sostituiti con autobus tra Monza e Lecco. Nella tratta Monza – Milano Porta Garibaldi è possibile utilizzare i treni della linea S8, S11 e regionali da e per Ponte San Pietro.

Treni, stop al Besanino: le fermate nei pressi delle stazioni

Le fermate degli autobus sono nei pressi delle stazioni, in alcuni casi a qualche minuto di cammino. Inoltre sugli autobus non è consentito il trasporto di bici al seguito.

In Brianza i punti fermata sono: per la stazione Renate-Vedaggio in via Dante Alighieri 2 all’incrocio d via Dante e via Roma.

A Besana in Brianza in via Vittorio Emanuele II nei pressi del civico 2.

A Villa Raverio in via Alessandro Volta davanti alla stazione.

A Carate-Calò in via Trento e Trieste all’incrocio di via Trieste e via Leonardo da Vinci.

A Triuggio-Ponte Albiate in via Dante Alighieri 8-10, all’incrocio con via XXV Aprile.

A Macherio-Canonica sulla Sp 135 al semaforo del ponte sulla strada provinciale.

A Biassono-Lesmo Parco in via Regina Margherita 1 all’incrocio con via Parco.

A Buttafava in via Monte Cervino 168, all’incrocio con via Molino Sesto Giovane.

A Villasanta in via Benvenuto Cellini 2, all’incrocio con via Petrarca.

A Monza Sobborghi in via Carlo Rota 26, all’altezza di via Savonarola.

Alla Stazione Fs è in via Castello all’uscita lato Teatro Binario 7.