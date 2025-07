Modifiche alla viabilità in vista sul territorio di Besana in Brianza per consentire lo svolgimento degli interventi programmati sulla linea ferroviaria S7. Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato la chiusura di due passaggi a livello in città durante l’estate, in concomitanza con la sospensione del servizio ferroviario assicurato dal Besanino, nel periodo compreso tra il 28 luglio e il 24 agosto. Nel dettaglio, da lunedì 28 luglio a giovedì 21 agosto sarà interdetto il passaggio di via Guidino, a Valle Guidino, sia per i veicoli sia per i pedoni. Il secondo stop interesserà invece il tratto compreso tra via Sirtori e via Mazzini, nella frazione di Villa Raverio, con chiusura fissata da venerdì 1 a giovedì 21 agosto.

Besana in Brianza: resta aperto il passaggio a livello di viale Kennedy

Si tratta di provvedimenti richiesti da Rfi per permettere il transito e l’operatività dei mezzi da cantiere. La notizia positiva, per chi si muove in auto, è che il passaggio a livello di viale Kennedy resterà sempre aperto, garantendo un collegamento carrabile durante tutta la durata dei lavori. L’intervento sulla linea rientra in un progetto più ampio che prevede l’installazione del sistema ERTMS+ per la gestione avanzata del traffico ferroviario e migliorie infrastrutturali in diverse stazioni, tra cui Civate e Carate-Calò.