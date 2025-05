Rami sui binari tra le stazioni di Besana e Triuggio-Ponte Albiate: sospesa giovedì 22 maggio la circolazione del Besanino e pendolari evacuati. Alcuni grossi rami caduti sui binari hanno impedito il passaggio dei treni. A provocare il crollo, le abbondanti piogge della mattinata. In particolare, la caduta di rami ha causato danni al treno 24748 partito dalla stazione di Lecco sette minuti dopo mezzogiorno. Era atteso alle 13.43 a Milano Porta Garibaldi, ma è stato necessario interrompere la corsa tra le stazioni di Besana e Triuggio-Ponte. Una situazione che ha inevitabilmente comportato effetti sulla mobilità dei treni con ritardi e rallentamenti fino a 50 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni sulla linea Milano-Lecco.

Triuggio treni Besanino rami sui binari

Treni: i pendolari sono stati fatti scendere e hanno camminato sui binari fino alla stazione

In corrispondenza della stazione Triuggio- Ponte Albiate, i pendolari che erano a bordo del convoglio fermo sono stati fatti scendere e, scortati dal personale di Rfi e polizia, hanno raggiunto lungo i binari e in sicurezza la stazione di Triuggio- Ponte Albiate.

A immortalare la scena con il telefonino, il triuggese Daniele Erba che in quei minuti si trovava sul ponticello della stazione. «Ho visto auto della polizia e tre furgoni delle Ferrovie, quindi mi sono affacciato dal ponticello e ho visto arrivare la colonna dei pendolari, presumibilmente coloro che erano stati evacuati – racconta – mi è parso tutto ben organizzato. Rfi e polizia accompagnavano le persone lungo i binari e dall’altra parte ho poi visto gli stessi passeggeri lungo il passaggio a livello verso la stazione ferroviaria. Successivamente, ho visto persone autorizzate impegnate a rimuovere i rami sui binari».

Treni: rami sui binari, circolazione tornata normale dopo le 18

Sulla linea Milano – Lecco, dalle 18.10 di giovedì 22 maggio, la circolazione ferroviaria è tornata regolare tra Besana e Triuggio dopo la rimozione della vegetazione che ostruiva i binari da parte dei tecnici dell’infrastruttura. Rimane la giornata di disagi per i pendolari che usufruiscono della linea Milano-Lecco, via Molteno. Il problema causato dalla caduta dei rami sui binari ha giocoforza creato rallentamenti e cancellazioni con ripercussioni anche di 50 minuti, a partire dalle ore 13 di giovedì 22, quando cioè la circolazione ferroviaria permane sospesa tra Besana e Triuggio-Ponte Albiate per la presenza di vegetazione sulla sede ferroviaria. A questo imprevisto, poi risolto, ha inoltre fatto seguito già dalle prime ore di venerdì 23 maggio una serie di ritardi o variazioni per uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane, Italo e Trenord.