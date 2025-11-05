La tratta Milano-Lecco è una delle due interessate in Lombardia dal servizio di controllo con agenti di polizia nelle stazioni e sui treni insieme agli operatori della Security di Trenord con cadenza settimanale. L’altra è la linea Cadorna-Malpensa. I treni passano da Monza e dalle stazioni di Arcore e Carnate, quest’ultima al centro delle cronache delle ultime settimane per una rissa che ha portato a controlli straordinari, un arresto e dieci denunce. Il sindaco Maggiolini aveva anche chiesto un presidio dell’esercito.

Coinvolti 24 operatori di polizia nelle stazioni e sei operatori di Polizia a bordo dei treni.

Treni: controlli con Polfer e security Trenord sulla tratta Milano-Lecco, «alzare gli stardard di sicurezza percepita»

“La presenza della Security di Trenord – spiega una nota – unitamente a operatori di Assistenza e Controllo e a responsabili di capitreno e macchinisti, ha consentito una più agevole verifica dei titoli di viaggio e ha consentito di offrire maggiore assistenza e informazione ai passeggeri. Questa sinergia mira a contrastare non solo le attività illecite commesse nelle aree interessate, ma anche di fornire più elevati standard di sicurezza percepita per tutti coloro che frequentano le stazioni e utilizzano il trasporto ferroviario per la mobilità quotidiana”.