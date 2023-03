Tre giorni di Sicilia a Lissone, street food, bancarelle (e Tony Sperandeo) in piazza Libertà

Tre giorni tra tradizioni, profumi e sapori della Sicilia in piazza Libertà a Lissone: bancarelle e street food con prodotti tipici siciliani, sia a pranzo sia a cena, oltre a momenti di intrattenimento e svago. Da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile si terrà la “Festa siciliana” che porterà in città anche un ospite d’onore: l’attore Tony Sperandeo, vincitore del premio migliore attore non protagonista ai David di Donatello 2001 per il ruolo di Gaetano Badalamenti nel film “I cento passi”. La manifestazione è curata dall’associazione Sicilia Promotion con il patrocinio della Città di Lissone.

Sicilia in festa a Lissone, ci sarà anche Tony Sperandeo

Tre giorni pensati per portare le tradizioni ed i sapori della Sicilia in centro a Lissone: in piazza Libertà dalle 10 a mezzanotte, i visitatori potranno prendere parte a momenti di intrattenimento, divertimento e cucina. Street food e stand doneranno un’atmosfera particolare al centro cittadino che si animerà tra folklore e prodotti tipici per offrire momenti di svago e allegria a tutti coloro che amano i profumi e i colori della Sicilia. A rendere ancora più interessante l’evento sarà come detto la presenza di Tony Sperandeo che sarà a Lissone per firmare autografi e scattare fotografie ricordo, incontrando i fan e i cittadini che lo apprezzano nei tanti ruoli cinematografici che gli hanno tributato notorietà. Sperandeo, palermitano, è fra i protagonisti della seconda stagione di Incastrati 2, la serie Netflix di Ficarra e Picone che a marzo ha riscosso subito un grandissimo successo. A Tony Sperandeo, i due protagonisti hanno anche voluto dedicare un post di profonda ammirazione su Facebook.