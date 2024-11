Tre brianzoli tra i nuovi diaconi: due di Monza, uno di Renate

Ci sono anche due monzesi e un brianzolo di Renate tra gli otto nuovi diaconi permanenti che saranno ordinati sabato 9 novembre in duomo a Milano. A presiedere la celebrazione l’arcivescovo Mario Delpini, durante la funzione in programma alle 17.30. Ad accompagnare in cattedrale gli otto nuovi diaconi ci saranno le loro mogli.

Tre brianzoli tra i nuovi diaconi: Edgar Saldana e Giorgio Panzeri di Monza

Due monzesi, dunque, che sono anche il più giovane e il più anziano del gruppo. Edgar Viviano Patiño Saldana, 38 anni di origine ecuadoregna, è in Italia da 22 anni, abita a Monza con la moglie Karina e il figlio di 11 anni, e di lavoro fa il magazziniere. La sua parrocchia di provenienza è Sant’Ambrogio. Il più anziano della classe è Giorgio Panzeri, 61 anni, originario di San Biagio, sposato con Maria e padre di una figlia di 27 anni, è un ex dirigente della polizia di Stato oggi in pensione.

Tre brianzoli tra i nuovi diaconi: Danilo La Barbera di Renate

Nel gruppo degli otto c’è anche Danilo Michele La Barbera, sposato con tre figli, impiegato all’università Bicocca e residente a Renate, originario della parrocchia dei Santi Donato e Carpoforo.

Tre brianzoli tra i nuovi diaconi: chi sono, quanti sono e cosa fanno

Quella di quest’anno è la trentesima classe di candidati dal 1987, anno in cui l’allora cardinale Carlo Maria Martini reintrodusse il diaconato permanente in diocesi. Con gli otto nuovi candidati che verranno ordinati il 9 novembre salgono a 166 i diaconi permanenti ambrosiani. Tra loro il più anziano ha oggi 89 anni e il più giovane è proprio il monzese d’adozione Edgar Viviano Patiño Saldana con i suoi 38 anni. Ventuno di loro non sono sposati (e non potranno sposarsi mai), 140 sono coniugati e 5 sono vedovi. Vengono impiegati in diversi ambiti della pastorale: a supporto della parrocchia dove vengono indirizzati, nella pastorale della salute e della carità, nei servizi in ambito carcerario e scolastico.

La celebrazione di sabato 9 novembre sarà trasmessa in diretta streaming sul sito chiesadimilano.it e sul canale YouTube della diocesi di Milano.