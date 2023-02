Traffico in tilt anche a Meda per un grave incidente nella vicina Cabiate

Ha creato non poche ripercussioni negative anche sul territorio di Meda il sinistro stradale che, sabato 25 febbraio, alle 19 circa, si è verificato a Cabiate, lungo il viale Repubblica. Qui, secondo quello che è stato ricostruito, due giovani, un maschio di 22 anni ed una femmina di 19 anni, sono stati sbalzati dalla moto su cui viaggiavano, dopo l’impatto con una macchina in fase di svolta. L’incidente si è concretizzato all’altezza della via San Giorgio.

Incidente: le condizioni dei centauri coinvolti

La scena del sinistro

L’allarme ha portato sul posto i carabinieri di Mariano Comense e Cantù, che dovranno accertare la dinamica, nonché un’ambulanza dell’Avis di Meda, un’altra da Mariano Comense, un’auto infermieristica da Cantù e l’elisoccorso da Como. Il personale ha subito preso in carico i due centauri. La ragazza, apparsa il caso più grave agli operatori, a causa di un politrauma, è stata trasferita in codice rosso, ma cosciente, all’ospedale San Gerardo di Monza, per mezzo dell’elisoccorso. Il ragazzo, invece, a sua volta cosciente ed a sua volta in codice rosso, è stato traportato dall’ambulanza dell’Avis di Meda all’ospedale Sant’Anna di Como. Anche per lui c’è il sospetto di più fratture.

Incidente: l’automobilista sottoposto ai test di rito

La motocicletta incidentata

La strada è stata chiusa nelle more delle operazioni di soccorso, con disagi come detto anche per chi proveniva da Meda, costretto ad itinerari alternativi. L’automobilista, che si è subito fermato dopo il crash ed ha allertato il 118, è stato sottoposto dai carabinieri agli accertamenti rito, per verificare un’eventuale assunzione da parte sua di alcol o sostanze stupefacenti.