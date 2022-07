Torna il Palio di Besana, quello rilanciato dai giovani: «Speriamo di raddoppiare il numero»

Dopo il successo dello scorso anno, torna il Palio di Besana, la tradizionale gara tra le frazioni riportata in vita nel 2021 da un gruppo di giovani della città. Lo scorso anno, all’edizione di “rilancio” dopo decenni di stop, avevano partecipato circa una novantina di ragazzi. “Quest’anno speriamo di raddoppiare il numero“, ha commentato Davide Bruscagin, consigliere comunale e tra i giovani organizzatori dell’evento, supportati da Comunità pastorale Santa Caterina, Comune e Cisom (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta).

Torna il Palio di Besana: idea di Giulia Dolcini nel 2020 dopo decenni di stop

Dopo decenni di stop, a promuovere la riscoperta dell’iniziativa, andata in scena in città fino al 1980, è stata Giulia Dolcini, una studentessa besanese che nel 2020, in una lettera indirizzata al sindaco, aveva manifestato il desiderio di coinvolgere i suoi coetanei nelle gare che a suo tempo avevano fatto i suoi genitori. Dopo il via libera dell’amministrazione Pozzoli, un gruppo ormai consolidato di giovani besanesi si era messo al lavoro per organizzare le prima “nuova edizione” del Palio, svoltasi lo scorso anno a metà luglio. Aveva trionfato Vergo Zoccorino, seguita da Montesiro e Villa Raverio.

“Anni fa i giochi venivano organizzati al centro sportivo e le squadre si dovevano sfidare in tornei di tennis, bocce, ciclismo e pesca. C’erano anche tornei di atletica, pattinaggio artistico e tiro al piattello. Il nuovo Palio, seppur in versione ridotta, vuole ricreare quella atmosfera di festa – ha spiegato Bruscagin – Il Palio 2021 ha riscosso successo nonostante sia stato organizzato in poco tempo. Quest’anno ci auguriamo di raddoppiare la partecipazione. Ci tengo molto a ringraziare la Comunità Pastorale per averci dato gli spazi e la possibilità di fare il Plaio e l’Ordine di Malta per l’assistenza sanitaria“.

Torna il Palio di Besana: dal 7 al 10 luglio, dai giovani per i giovani

Il Palio 2022 si terrà da giovedì 7 a domenica 10 luglio all’oratorio di Vergo Zoccorino, in viale Rimembranze. Una quattro giorni di giochi e tornei interamente organizzata dai giovani per i giovani, che culminerà con l’elezione della frazione vincitrice.

Il programma della seconda “versione moderna” del Palio è particolarmente ricco e avrà inizio giovedì 7, alle 20, con i discorsi delle autorità e la presentazione delle squadre: blu per Montesiro, verde per Cazzano, viola per Valle Guidino, giallo per Besana capoluogo, arancione per Vergo Zoccorino, azzurro per Calò e rosso per Villa Raverio.

Venerdì sera, invece, i giovani rappresentanti delle frazioni si sfideranno in partite di calcio e pallavolo. Nel weekend si gareggerà per tutto il giorno: calcio, pallavolo, calcio balilla e ping pong fino alla proclamazione dei vincitori domenica sera.