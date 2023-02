Torna il FotoCiotola Day: un ritratto d’autore per aiutare Enpa

“FotoCiotola Day”: torna a Monza domenica 26 febbraio l’iniziativa benefica di Enpa per aiutare gli ospiti del rifugio. Il set è pronto, Claudia Rocchini aspetta tutti coloro che vogliono partecipare alla prima edizione del 2023 di Fotociotola Day che, dopo il successo delle scorse edizioni, vanta la collaborazione di Foto Tecnica Trentani, Sony Italia, Eizo ed Eizo Academy, Profoto, PM Studio News e della rivista Foto Cult.

Torna il FotoCiotola Day: come funziona, un servizio fotografico in cambio di una donazione di cibo per animali

Come funziona? Domenica 26 febbraio – previo appuntamento e fino a esaurimento posti – ci si potrà recare al rifugio di Monza in via San Damiano 21 con il proprio cane, gatto, coniglio o altri animali per usufruire del servizio fotografico professionale di 15 minuti offerto da Claudia Rocchini e di una stampa dell’animale 15×20 cm offerta da Foto Tecnica Trentani di Pavia. Ai partecipanti è richiesto solo di portare all’appuntamento cibo per animali del valore di almeno 25 euro che sarà donato a Enpa Monza e Brianza. Per prenotare il servizio fotografico, occorre registrarsi al link https://www.lafotografadeigatti.it/fotociotola-enpamonza/ e compilare il form. Una volta chiuse le iscrizioni, si verrà ricontattati.

Torna il FotoCiotola Day: le regole dell’iniziativa

Enpa precisa che la sessione fotografica non prevede scatti a umani e animale e sarà ritratto un solo animale per proprietario. Le stampe saranno inviate al Rifugio di Monza entro 15 giorni dallo svolgimento dell’evento, dove potranno essere ritirate.