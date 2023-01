Torna il falò di Sant’Antonio a Camparada e Lesmo

Il falò di Sant’Antonio è tornato a bruciare a Camparada dopo lo stop imposto dalla pandemia grazie agli Amici del Masciocco. Venerdì sera 20 gennaio la pira è stata incendiata in onore del santo patrono che ogni malattia porta via. “Dopo un paio d’anni di assenza è stato bello tornare a rievocare la tradizione del faló di Sant’Antonio insieme a voi – ha fatto sapere l’associazione camparadese – Grazie a tutti quelli che sono passati ieri sera e a chi ci ha dato una mano per rendere straordinario questo appuntamento”. Infatti oltre al fuoco non sono mancate le classiche frittelle, vin brulé e salamelle.

Torna il falò di Sant’Antonio anche a Peregallo

In realtà nella comunità pastorale Santa Maria di Lesmo, Camparada e Correzzana le celebrazioni legate a Sant’Antonio non si fermano qui. Domenica 22 gennaio nella frazione di Peregallo alle 10 durante la messa solenne nella chiesa dell’Annunciazione ci sarà l’accoglienza delle reliquie del Beato Carlo Acutis. Mentre nel pomeriggio dalle 15 l’immancabile tombolata in oratorio, l’inaugurazione della rinnovata aula intitolata a padre Lorenzo Pedroncelli e l’accensione alle 17.30 del falò.