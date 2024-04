Tiro con l’arco, pieno di medaglie per i tesserati brianzoli alla “combinata” e al Grand Prix

Fanno festa gli arcieri tesserati a società della Brianza anche a Lardirago (Pv) ed a Cavenago d’Adda (Lo).

Al Campo sportivo di Lardirago nella impegnativa gara “combinata” (bersagli posti a 25 ed a 18 metri dalle piazzole di tiro) e inclusa nel ranking gli arcieri brianzoli infatti hanno vinto complessivamente cinque medaglie. Nell’arco nudo, i master Dimitri Casacci (Bosco delle Querce Seveso) ed Jessica Gallinaro con il compagno di squadra Massimo Egidio Volpi (Compagnia Arcieri del Sole Solaro) in campo nella categoria senior hanno portato a casa l’argento; nell’olimpico il master Massimo Valenti (Arc.Compagnia di Monza e della Brianza) l’argento e il senior Alberto Duci (Arcieri del Borgia – Usmate Velate) il bronzo.

Tiro con l’arco, i giovanissimi brianzoli impegnati nel Lodigiano

Nella palestra di Cavenago d’Adda, organizzata dagli Arcieri Lodigiani, si è svolta invece la terza tappa del Grand Prix dedicato ai Giovanissimi.

Quattro piccoli atleti dell’arco olimpico, affiliati alla società Bosco delle Querce di Seveso, si sono impegnati al massimo vincendo medaglie, quelle d’oro con Giorgia Bottan quindi Emma Porro quella di bronzo, all’ottavo posto si è classificata Anna Porro, sue compagne ha vinto la medaglia d’oro a squadre. Nella categoria junior Beatrice Bocca ha vinto il bronzo, Alyssa Bai il bronzo nella Cat.ragazze. Nel maschile, classe ragazzi argento per Mattia Innocente, e negli allievi argento per Andrea Pozzi.

Tiro con l’arco: giovani brianzoli protagonisti al Trofeo di Cavenago d’Adda

Nel “IV Trofeo dell’Arcierino Cavenago d’Adda” si sono inserti tra i protagonisti anche gli arcieri più giovani della Polisportiva Besanese: a iniziare con il primo e terzo posto per Sinigaglia Francesco e Brotto Andrea che con Bugatti Federico guadagnano il primo posto di squadra per la categoria junior. Podio completo, rispettivamente, per le allieve Anna Durante, Greta Ormenese e Chiara Pedoto che si posizionano anche al primo posto nella classifica a squadre. Primo posto infine per Camilla Agrati (junior) e terzo per Simone Sinigaglia (ragazzi).

A partire da aprile inizieranno le competizioni all’aperto, nelle quali gli atleti gareggeranno a distanze superiori, sempre calibrate in base alla classe di appartenenza, con bersagli posti dai 25 per i più piccoli ai 70 metri per i più grandi.