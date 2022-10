“Timeline film festival” a Carate, il premio del Cittadino a “Vittime in vetrina”

Al teatro L’Agorà di Carate, nella mattinata di sabato 8 ottobre, si è svolta la cerimonia di premiazione dell’13ma edizione di “Timeline film festival”, il concorso internazionale di audiovisivi prodotti in ambito scolastico, universitario e da giovani filmmaker, promosso dall’Iis Leonardo da Vinci di Carate Brianza con il contributo del comune e della Banca di Credito Cooperativo e come media partner Il Cittadino. Il festival ha lo scopo di promuovere e stimolare la creatività e l’innovazione attraverso la produzione di video, con tematiche di interesse sociale; favorire la fruizione dei video prodotti in ambito scolastico per valorizzare i contenuti. Inoltre per la fase finale è prevista l’ospitalità di studenti provenienti da diverse città italiane ed estere, come incentivo nell’utilizzo della lingua inglese. Nell’ambito dei nuovi linguaggi multimediali: sviluppare un utilizzo consapevole del linguaggio audiovisivo; imparare a comunicare per immagini; valorizzare le capacità socio-educative dei linguaggi audiovisivi e multimediali; sviluppo di capacità critiche, creazione di situazioni che favoriscano la cooperazione e la solidarietà. Inoltre la possibilità di ospitare ragazzi, provenienti da realtà diverse, consente di promuovere la cultura dell’accoglienza, del dialogo, del rispetto, della condivisione e soprattutto dell’amicizia.

“Timeline film festival” a Carate: sei le tematiche previste

Sei le tematiche previste da regolamento: tema libero scuola secondarie medie e superiori; ambiente e sviluppo sostenibile; animazione; intercultura, diritti umani e legalità; scuole di cinema e università; filmmaker. Alla cerimonia di premiazione era presente la dirigente scolastica del Da Vinci, Maria Grazia Fornaroli che ha elogiato tutti per i lavori prodotti in particolare per quelli che la giuria ha ritenuti di ammettere alla finale e premiare. Parole di ringraziamento ha avuto per i direttori artistici Antonio Risoluto e Giancarlo Zagone, il quali, ha aggiunto: ”si sono sottoposti come sempre ad un lavoro che ha richiesto grande impegno per molti mesi e al tempo stesso faticoso e di responsabilità”.

“Timeline film festival” a Carate: il premio del Cittadino (media partner)

Come media partner “Il Cittadino” ha consegnato il proprio premio al film documentario “Vittime in vetrina” di Dass La Sapienza di Roma, Roberta Russo, Fabian D’Autilia. Roberta Russo, calabro-campana, 34 anni, è attrice teatrale freelance, che si é formata al teatro Calabro di Reggio Calabria diretto da Rodolfo Chirico, ma durante il periodo del covid si è iscritta all’università La Sapienza, nel corso di laurea di discipline arti e scienze spettacolo. In ambito universitario ha realizzato il video sulla storia della televisione italiana “Vittime in vetrina”. “Un video– ha spiegato Roberta Russo– che è stato pensato con un soggetto ispirato a Pasolini e prima che il grande regista Angelico Guglielmi, che ha creato numerose novità nei programmi Rai, chiudesse gli occhi. Il focus era su quella Tv che ha riguardato la crudeltà e che ha utilizzato le tragedie come fossero delle fiction a scopo catartico per allontanare la percezione che possano avvenire nella realtà”. “Per realizzare questo video– ha proseguito Russo- ho studiato sugli “Scritti corsari” di Pasolini in cui ci sono molti motivi di riflessioni, ma principalmente su “ La tv invadente”, i reality del dolare da Vermicino ad Avetrano di Anna Bisogno e anche su ”Senza rete” di Guglielmi e Balassone“.

“Timeline film festival” a Carate: “L’ispirazione dalla morte di mio fratello, un omicidio stradale”

La scintilla che ha prodotto il tutto? “E’ nata da una mia situazione personale. A 16 anni mio fratello Alessandro, nel 1997, è stato investito da fermo. Un omicidio stradale. In quell’anno si pubblicizzava in tv “Cara Giovanna” e ho telefonato al programma raccontando tutti i fatti miei. La redazione ha chiesto di costruire un programma sull’episodio e si sono nutriti delle lacrime di mia madre sul luogo dell’incidente. Il responsabile non è mai stato punito e al paese si vociferava che fosse un malfattore. Ho raccontato questa vicenda all’università e ho trovato subito adesione. Ne è nato un team composto da Fabian D’Autilia, Lorenzo Maiello, Carolina Terribili con il fratello Tito, Roberto Renna ne è nato un video che abbiamo presentato all’esame superandolo” Quindi? “Ho pensato di inviare il video a diversi concorsi, ma la più parte non lo hanno accettato. Allora l’ho pubblicato in rete chiedendo un giudizio e ho trovato consensi unanimi. Poi la gioia di vederlo accettato a Carate Brianza. Sono rimasta più che soddisfatta perché a premiare il corto è stato un giornale come il vostro e ho ringraziato il professor Antonio Risoluto per l’opportunità che ci è stata concessa”.