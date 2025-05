Inizia da Monza e dalla Brianza il progetto promosso Csv e UniCredit a sostegno degli enti del terzo settore. Si chiama “Semi di bene” il bando presentato alla Casa del volontariato, che mette a disposizione 40.000 euro a sostegno di quattro progetti a scopo sociale. Un’iniziativa che è frutto di un accordo siglato a livello nazionale tra UniCredit e CsvNet, l’associazione che rappresenta i 49 Centri di servizio per il volontariato italiano.

Terzo settore: Semi di Bene, progetto promosso Csv e UniCredit

«Questa collaborazione è un chiaro esempio di economia sociale che si pone come fonte di sviluppo e di sinergia tra privato sociale e istituti bancari per il benessere della collettività, in una fase storica particolarmente complessa qual è quella attuale – ha spiegato Filippo Viganò, presidente di Csv Monza Lecco Sondrio – Sostenere la progettualità del volontariato significa essere lungimiranti e avere capacità di guardare lontano, siamo grati ad UniCredit per aver scelto la rete dei Csv quale riconosciuto e solido ponte di raccordo tra associazioni e comunità».

Csv e UniCredit enti del terzo settore “Semi di bene”

Alla presentazione davanti a una platea di rappresentanti di alcune delle realtà di volontariato del territorio, erano presenti anche Luca Caldera, head of territorial development Lombardia di UniCredit e il collega Dario Allevi (ex sindaco di Monza e presidente della Provincia) che lavora in UniCredit per la promozione di progetti a servizio del terzo settore.

Potranno partecipare al bando solo le associazioni con sede legale e operativa a Monza e in provincia, e se iscritte al Registro nazionale del terzo settore. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato per il 20 maggio 2025. Per partecipare al bando si dovrà completare il modulo on line.

Terzo settore: Semi di Bene, bando per quattro progetti che dovranno promuovere il welfare locale

I 4 progetti solidaristici selezionati con il bando “Semi di bene” dovranno promuovere il welfare locale, con una ricaduta su Monza e Brianza, e valorizzare, attraverso il volontariato, il territorio in cui operano.

È previsto un contributo base di 8.000, 6.000, 4.000 e 2.000 euro che verrà erogato rispettivamente ai migliori progetti presentati che potranno essere raddoppiati arrivando a raggiungere una cifra di 16.000, 12.000, 8.000 e 4.000 euro di finanziamento tramite la raccolta fondi sulla piattaforma “Il mio dono” di UniCredit.

«Per UniCredit il volontariato rappresenta un pilastro della società civile – ha spiegato Caldera – L’accordo nazionale è stato siglato a marzo. La Lombardia è stata la prima a concretizzare il progetto e la provincia di Monza il primo territorio in regione dove verrà avviato il bando. Il primo accordo locale abbiamo voluto siglarlo proprio qui. Per noi la Brianza non è solo il territorio degli imprenditori dove si parla solo di economia. Qui il tessuto sociale è molto forte e su questa ricchezza UniCredit ha voluto puntare».