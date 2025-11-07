Teatro solidale a Monza: “Second chance” in scena per gli attori detenuti

La vita può offrire nuove opportunità, una seconda possibilità anche quando si è sbagliato. Da qui il titolo “Second chance” per lo spettacolo – divertente e ricco di emozioni – realizzato dal laboratorio teatrale degli attori detenuti della Casa circondariale di Monza che andrà in scena martedì 11 novembre alle 20 al teatro Binario 7. La trama è liberamente tratta dal film “Full Monty”, pellicola di successo uscita a fine anni Novanta che racconta la storia di alcuni disoccupati inglesi che per portare a casa qualche soldo si esibiscono nei locali della loro città come spogliarellisti.

Sulla scena vi saranno anche le allieve della Mixstyle Dance Accademy di Milano che proporranno le loro armoniose coreografie. Il progetto e la regia dello spettacolo sono curati da Giada Stefano, insegnante dell’accademia, con il coordinamento di Fina Quattrocchi. L’ingresso costa 10 euro. Prenotazioni: 327838003 (Giada); info@mixstyledance.it.