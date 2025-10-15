Una nuova linea di autobus sta per partire a Monza, una “circolare” che collegherà la città all’asse via Buonarroti-Fermi-via Sanquirico: carcere e centro sportivo Chiolo (rinnovato di recente e casa di una nuova società di atletica), compresi. È la z213 al via da lunedì 10 novembre, istituita su richiesta del Comune all’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Bacino.

Monza, autobus: arriva la nuova “z213”, collegamento tra più quartieri della città

Una linea che nasce “per garantire una maggiore capillarità del servizio urbano“, rispondendo “alle comprovate esigenze di collegamento con la zona di via Sanquirico, dove si trova il Carcere di Monza, fino ad oggi non servita direttamente dal trasporto pubblico locale“.

La linea z213 permetterà una più capillare copertura a servizio di più quartieri della città, da Regina Pacis a San Rocco, collegando gli importanti assi viabilistici di via Buonarroti e via Borgazzi – due delle principali direttrici del traffico nord-sud in città – attraverso via Aquileia – via Monte Santo.

Monza autobus linea z213 circolare

Monza, autobus: arriva la nuova “z213”, «contribuire a ridurre l’uso dei veicoli privati»

«Con questa nuova linea – afferma l’assessora alla Viabilità e ai Trasporti Irene Zappalà – diamo ai trasporti della città una dimensione ancor più completa di servizio pubblico, nella logica di rispondere alle esigenze della collettività anche nelle situazioni di particolare necessità, a partire in questo caso da quelle della casa circondariale. Il potenziamento del trasporto pubblico con l’istituzione di una nuova linea a servizio di più quartieri passando per arterie importanti della città, da corso Milano e via Borgazzi, via Aquileia e via Monte Santo, via Buonarroti e via Mentana, ha anche lo scopo di contribuire a ridurre la necessità d’utilizzo dei veicoli privati e, di conseguenza, garantire nel lungo termine una maggior qualità dell’aria e minor congestione del traffico lungo alcuni tra i principali assi viari della città».

Monza, autobus: arriva la nuova “z213”, 15 fermate con capolinea in piazza Castello

La linea conta 15 fermate percorse in circa mezz’ora: partenza dal capolinea di Porta Castello (Stazione FS) e poi stop in via Turati, corso Milano, via Borgazzi, via Aquileia, via Monte Santo, viale Enrico Fermi, via Buonarroti e via Mentana, per poi rientrare a Porta Castello. Utilizzerà fermate in gran parte già esistenti lungo il tracciato, con l’unica eccezione della nuova fermata su viale Fermi, già dotata di pensilina, nei pressi di via Sanquirico e della Casa Circondariale e anche del Polo sportivo “Chiolo Pioltelli”.

Monza, autobus: arriva la nuova “z213”, giorni e orari

Il servizio sarà operativo nei giorni feriali e il sabato dalle 9 alle 17.30, con una corsa ogni 45 minuti. Nei primi sei mesi sarà effettuato un monitoraggio del numero di passeggeri per valutare eventuali potenziamenti del servizio in base all’effettiva domanda di utilizzo. Gli orari completi e i dettagli del servizio sono disponibili sul sito http://www.nordesttrasporti.it.