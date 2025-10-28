Delegazione di consiglieri regionali in visita al carcere di Monza

Martedì 18 ottobre, in mattinata, guidata dalla Presidente della Commissione Speciale Carceri Alessia Villa, una delegazione composta dai consiglieri regionali della Brianza – Alessandro Corbetta, Luigi Ponti, Jacopo Dozio, Fabrizio Figini e Martina Sassoli – ha visitato la casa circondariale di Monza.

Delegazione regionale in carcere a Monza: “Fatto il punto dopo le notizie allarmanti”

“Una visita – spiegano i consiglieri regionali – decisa dopo le recenti notizie apparse sui giornali, che denunciavano situazioni di forte criticità all’interno della struttura”. La delegazione ha incontrato la direttrice Cosima Buccoliero “per fare il punto della situazione e cercare di comprendere come affrontare, insieme, le numerose problematiche ancora aperte”.

Delegazione regionale in carcere: “Sovraffollamento e personale sotto pressione”

I consiglieri hanno potuto constatare come il sovraffollamento sia significativo e come il personale sia sotto forte pressione. “Una situazione che pesa anche sulla tenuta psicologica dei detenuti e dello stesso personale” hanno detto i consiglieri. Emersa inoltre “la scarsità di personale adeguato a gestire situazioni complesse e le difficoltà del settore sanitario interno alla struttura”, argomenti che saranno portati all’attenzione della Commissione Speciale.