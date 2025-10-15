Monza, detenuto morto in carcere: indagano Procura e carabinieri

Un detenuto è stato trovato morto lunedì 13 ottobre nel carcere di Monza. Un decesso sul quale indagano i carabinieri del capoluogo brianzolo, Nucleo investigativo, intervenuti nella casa circondariale dopo il rinvenimento, coordinati dalla locale Procura della Repubblica. La vittima, un 63enne italiano, non si sarebbe tolto la vita e sarebbe anche stata esclusa la morte violenta. Di qui le indagini per scoprire le cause. Bocche cucite tra gli inquirenti mentre è stata disposta l’autopsia sul cadavere.

Monza, detenuto morto, due decessi nei giorni scorsi a San Vittore

Solo qualche giorno fa due decessi di reclusi sono avvenuti in un altro carcere, quello milanese di San Vittore, a distanza di poco tempo, per arresto cardiaco. A fronte di altre persone che hanno accusato malori, è stato ipotizzato l’uso di sostanze stupefacenti, magari tagliate male, o una intossicazione da farmaci.