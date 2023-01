Tangenziali milanesi: SconTaMi prorogato per tutto il 2023, sconto elevato al 35%

Sconto del pedaggio elevato dal 30 al 35% da parte di Milano Serravalle per i clienti che viaggiano abitualmente sulle tangenziali di Milano attraverso la promozione SconTaMi, rinnovata fino al 31 dicembre 2023. Lo sconto scatterà al raggiungimento del ventunesimo transito, effettuato nel corso del mese solare di riferimento, e avrà effetto su tutti i transiti di quel mese alle singole barriere a sistema semichiuso, tramite il servizio di telepedaggio.

SconTaMi per chi transita da Vimercate, sulla A51 (ma non da e per la A4)

Più in dettaglio, possono beneficiare di SconTaMi i clienti che transitano presso le singole barriere di Terrazzano (A50 Tangenziale Ovest, per la quota di pedaggio di competenza di Milano Serravalle), Vimercate (A51 Tangenziale Est, ad esclusione dei transiti con provenienza/direzione A4 tratta Milano Venezia), Sesto San Giovanni (A52 Tangenziale Nord).

SconTaMi: “Per avere l’agevolazione necessario transitare almeno 21 volte al mese presso la singola barriera”

La promozione, spiega la società: “Rivolta sia ai privati sia alle aziende e applicata a tutte le classi di veicoli, ha cadenza mensile: alla fine di ogni mese solare il conteggio dei transiti viene automaticamente azzerato“. Pertanto, per beneficiare dell’agevolazione, “è necessario transitare ogni mese almeno 21 volte presso la singola barriera, utilizzando esclusivamente un servizio di telepedaggio“. SconTaMi è attivabile online al sito di Milano Serravalle www.serravalle.it o ai Punti Cortesia della Società. Per i clienti che al 31 dicembre 2022 avevano già attiva la promozione, il rinnovo per il 2023 avviene in automatico, senza necessità di presentare alcuna nuova richiesta.