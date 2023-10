Sulbiate: campi di padel vandalizzati, i carabinieri indagano

Vandali in azione nei campi da padel. Distrutti alcuni pannelli di plexiglass che delimitano il rettangolo di gioco e danneggiata la tensostruttura esterna. Forze dell’ordine al lavoro per identificare i responsabili. Ancora un brutto colpo per l’impianto sportivo sulbiatese chiuso dallo scorso febbraio e oggetto di contenzioso tra amministrazione e vecchi gestori. Quando sia stato commesso l’atto vandalico però non è certo: «Noi abbiamo saputo della situazione lo scorso venerdì – piega il sindaco Carla della Torre –. Sabato e domenica sono state controllate le telecamere da parte dei Carabinieri e lunedì le forze dell’ordine hanno fatto le rilevazioni. Adesso vedremo se si riesce a risalire ai responsabili. Purtroppo non c’è un momento temporale certo in cui potrebbero essere e quindi è più complicato».

Sulbiate: campi di padel vandalizzati e i danni da quantificare

Al momento non è ancora stato quantificato l’importo dei danni: «Non abbiamo ancora effettuato il sopralluogo con l’Ufficio Tecnico – prosegue il sindaco -. In sostanza sono stati rotti i vetri perimetrali di un campo e hanno tagliato una parte di copertura esterna dalla parte dei campi. Già una parte di copertura era uscita dai binari quando è passata la tromba d’aria e probabilmente hanno approfittato anche di questo. Una volta quantificati i danni li trasmetteremo all’assicurazione».