Sul filo dell’arte per la Toscana alluvionata: all’asta il Baloon dog ispirato a Koons

Si chiude lunedì 13 novembre, alle 22, l’asta online promossa dal gruppo Creativi per la Toscana, ideata da un gruppo di artisti e artigiani toscani e non solo per raccogliere fondi a favore delle popolazioni alluvionate.

Sul filo dell’arte: l’asta online con il gruppo Creativi per la Toscana

Un progetto a cui ha aderito anche l’associazione vedanese Sul filo dell’arte che ha messo a disposizione una delle celebri e iconiche opere nate dalla creatività delle artiste magliaie. Si tratta di un Baloon dog fatto a crochet, omaggio all’artista Jeff Koons, che è stato parte dell’installazione collettiva che Sul filo dell’arte ha portato in giro per l’Italia. Un cane che ricorda quelli “a palloncino” nati dalla fantasia dell’artista statunitense, alto circa 30 centimetri.

Sul filo dell’arte per la Toscana alluvionata: il Baloon dog omaggio a Jeff Koons ha raddoppiato la base d’asta

Sul Filo dell’Arte con Creativi per la toscana: Baloon dog omaggio a Jeff Koons

Un’opera che ha immediatamente suscitato curiosità e interesse da parte dei potenziali acquirenti online. La base d’asta (bruciata fin dalla prima proposta) è di 30 euro anche se l’opera, realizzata da Emanuela Arrighetti una delle artiste dell’associazione, ha già raddoppiato la proposta iniziale. I partecipanti possono rilanciare con un minimo di 5 euro fino alle 22 di lunedì 13 novembre. L’acquirente finale sarà poi contattato direttamente dall’associazione vedanese per quanto riguarda le spese di spedizione e pagamento.

Sul filo dell’arte per la Toscana alluvionata: i progetti sostenuti con l’asta online

I fondi raccolti dal progetto Creativi per la Toscana verranno destinati a due realtà che operano sul territorio: la San Vincenzo di Montemurlo e Stremao, un’associazione umanitaria di Prato.

Sulla pagina Instagram di Creativi per la Toscana sono pubblicati tutti gli oggetti all’asta, dall’abbigliamento all’oggettistica, dalle scarpe alle borse, compreso il cane a crochet di Sul filo dell’arte. Sotto l’immagine di ogni oggetto è possibile fare la propria offerta.