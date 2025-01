Studio Corno di Lissone nel gruppo Studitalia: l’unione che raddoppia il fatturato

L’unione fa la forza. E porta anche al raddoppio del fatturato. Studitalia, gruppo professionale nato con la missione di aggregare eccellenze nel settore della consulenza societaria, fiscale e del lavoro in Italia, ha annunciato l’ingresso dello Studio Corno nel gruppo. Studitalia, con questa e altre operazioni in corso, prevede di superare 18 milioni di euro di fatturato annuale, raddoppiando quello raggiunto nel 2024. Lo Studio Corno è stato fondato nel 1948 a Lissone da Giacomo Corno. Oggi è guidato dal figlio Fabio, commercialista e professore associato di Economia Aziendale all’Università di Milano-Bicocca. Garantisce anche competenze specialistiche in ambito fiscale, di governance, di ristrutturazioni societarie, successioni imprenditoriali, acquisizioni societarie e assistenza a livello internazionale.

Dal 2006 fa parte della rete internazionale di studi di commercialisti e revisori Russell Bedford International. Lo studio può contare su oltre 50 persone. Per i servizi legali si avvale dal 1994 delle competenze di Studio Corno Avvocati.

Studio Corno di Lissone nel gruppo Studitalia: obiettivo 55 milioni di fatturato in 5 anni

Studitalia, con sede principale a Milano, è guidata dai commercialisti Dario Mazzolini e Cristiano Verazzi, rispettivamente presidente e amministratore delegato. Negli ultimi 10 anni è cresciuta di oltre il 15% all’anno tramite acquisizioni e ha sviluppato un modello operativo efficiente basato su team specializzati. Nel 2024 ha annunciato un investimento di oltre 26 milioni di euro da parte di Milano Capital ( boutique di private equity guidata da Gabriele Bavagnoli e Gianluca Longhi) e co-investitori, per finanziare un programma di acquisizioni con l’obiettivo di arrivare a 55 milioni di fatturato in 5 anni.

Fabio Corno continuerà a guidare Studio Corno quale presidente e amministratore delegato, nell’ambito di un Consiglio d’amministrazione composto da Dario Mazzolini, Cristiano Verazzi, Gabriele Bavagnoli e Andrea Di Pietro. In qualità di cofondatore e Senior Partner del Gruppo Studitalia, Fabio Corno è entrato a far parte anche del Consiglio di Amministrazione di Studitalia.

Studio Corno di Lissone nel gruppo Studitalia, Fabio Corno: “Progetto che amplia i nostri servizi”

«L’ingresso di Studio Corno – commenta Dario Mazzolini, presidente di Studitalia – è un passo fondamentale per Studitalia, che avvia con questa operazione la creazione del primo “polo” territoriale. Siamo rimasti particolarmente impressionati dalle sue competenze specialistiche, dal suo ruolo di traino all’internazionalizzazione delle aziende dell’area Monza-Brianza».

«La chiarezza della visione strategica, la comunanza di valori e la qualità delle persone che guidano il Gruppo – spiega Fabio Corno, Managing Partner di Studio Corno – mi ha convinto a contribuire allo sviluppo di questa iniziativa, che è in linea con il piano strategico di Studio Corno, nell’interesse di clienti, professionisti e dipendenti. Questo progetto rafforza e amplia ulteriormente la gamma dei servizi, preservando e valorizzando la storia professionale iniziata dal fondatore e proseguita dai tanti professionisti e dipendenti che hanno collaborato con noi negli anni».

«Insieme ai nostri co-investitori – precisa Gabriele Bavagnoli, Founding Partner di Milano Capital – siamo orgogliosi di contribuire alla crescita di Studitalia. Nel settore della consulenza per le Piccole e medie imprese mancava un aggregatore con le risorse finanziarie e il livello di ambizione che ora ha Studitalia. Siamo partiti con 26 milioni di euro per la prima fase di acquisizioni e siamo pronti a reperire altre risorse per accelerare ancora la crescita».