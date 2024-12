Strutture ricettive e affitti brevi: per comunicare i nomi delle persone ospitate c’è AlloggiatiWeb

Le schede cartacee sono andata in pensione: si chiama AlloggiatiWeb ed è un servizio online predisposto dalla Polizia di Stato per assolvere all’obbligo da parte delle strutture ricettive ma anche di chi cede in locazione o in sub-locazione immobili, o parte di essi, con contratti di affitto con durata inferiore ai 30 giorni, di comunicare i dati delle persone ospitate. Il servizio consente alle strutture ricettive di inserire le generalità degli ospiti nel portale AlloggiatiWeb assolvendo così all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 109 T.U.L.P.S., secondo le modalità stabilite dal Decreto Ministeriale del 07/01/2013.

AlloggiatiWeb: il portale della Questura di Monza e Brianza per assolvere all’obbligo

Per usare il servizio AlloggiatiWeb, completamente gratuito, basta collegarsi all’indirizzo internet: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it L’accesso deve essere eseguito utilizzando le credenziali (Utente e Password + codice OTP) rilasciate dall’Ufficio AlloggiatiWeb della Questura di Monza e della Brianza. Per richiedere l’abilitazione all’utilizzo del servizio bisogna compilare un modulo, scaricabile dal sito della Questura o reperibile presso lo sportello dell’ufficio licenze. Al modulo bisogna allegare copia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (per le strutture ricettive regolamentate, allegare SCIA o Comunicazione SUAP completa; per le locazioni allegare comunicazione SUAP completa (è il file denominato Pratica MDA) o modulo di comunicazione approvato da Regione Lombardia;(a tal proposito si ricorda che la comunicazione di inizio locazione è dovuta anche quando l’attività è svolta da privati in forma non imprenditoriale). Copia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che risulta, nel modulo stesso, titolare della struttura.

La documentazione può essere inviata via Posta Elettronica Certificata – PEC all’indirizzo: dipps19f.00f0@pecps.poliziadistato.it oppure presentata personalmente, previo appuntamento telefonico (tel.0392410634 / 0392410793) alla Questura di Monza e della Brianza Servizio AlloggiatiWeb, in via Montevecchia, 18 Monza, piano rialzato – sportello ufficio licenze. Ricevuti e verificati i documenti sarà creata una utenza per l’accesso al portale. Le credenziali saranno inviate via e-mail all’indirizzo indicato sul modulo di richiesta, oppure rilasciate direttamente al richiedente, qualora si presenti personalmente con la documentazione necessaria. Per informazioni e chiarimenti, si possono contattare i numeri 0392410634 / 0392410793 / 0392410722 oppure si può inviare una mail a alloggiatiweb.mb@poliziadistato.it