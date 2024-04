Storie di under 34 e Stem cercansi: Monza, Brugherio e Villasanta per l’Alba dei ricercatori

Monza, Brugherio e Villasanta alla ricerca di storie di under 34 impegnati in studi e attività di ricerca STEM, ovvero scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, che siano in Italia o all’estero.

Storie di under 34 e Stem cercansi: cos’è l’Alba dei ricercatori e come candidarsi

Per l’iniziativa “L’alba dei ricercatori”, nel contesto del progetto “NEET-AMENTE MEGLIO!” finanziato dal bando regionale “La Lombardia è dei giovani 2023”, i Comuni cercano giovani tra i 15 e i 34 anni per intervistarli dando spazio alle loro esperienze, a soddisfazioni, ambizioni, ma anche a fatiche e difficoltà, con l’obiettivo di orientare le studentesse e gli studenti più giovani, che potrebbero intraprendere a propria volta un percorso di ricerca in ambito STEM.

Chi pensa di rispondere ai requisiti e si sente disponibile, può scrivere a giovani@comune.monza.it entro venerdì 19 aprile.

Storie di under 34 e Stem cercansi: pillole social e video-interviste

Le interviste diventeranno sia pillole social sia un formato più esteso e approfondito, curato dalla Biblioteca di Brugherio. Le pillole social verranno caricate sul canale Instagram “strategiagiovani”. Le interviste saranno effettuate dalla cooperativa sociale Carrobiolo 2000, partner di progetto in collaborazione con la Biblioteca di Brugherio.

«Le esperienze di giovani che hanno intrapreso l’impegnativo percorso di studio e di ricerca nell’ambito delle cosiddette scienze dure – osserva l’assessore ai Giovani del Comune di Monza, Andreina Fumagalli – può essere d’ispirazione e fonte di motivazione per molti ragazzi e ragazze del territorio, soprattutto nel momento della scelta di quale percorso accademico o lavorativo intraprendere».