Statale 36: tir perde gasolio dal serbatoio, vigili del fuoco all’area di servizio

Emergenza in un’area di servizio sulla Statale 36 martedì sera all’altezza di Veduggio con Colzano. In direzione sud, poco dopo le 17.30, l’autista di un tir dopo aver fatto rifornimento di gasolio si è accorto di una perdita dal serbatoio.

Statale 36: tir perde gasolio dal serbatoio, attivato anche il nucleo Nbcr

Ha avvisato il titolare del distributore e quello della ditta di trasporti, ha attivato il 112 e dal comando dei vigili del fuoco di Monza sono stati inviati l’autopompa dal Comando permanenti di Seregno e la Polstrada. All’arrivo dei vigili del fuoco si è reso necessario attivare anche il nucleo regionale avanzato NBCR di Milano, giunto in posto con 2 furgoni per recuperare il gasolio perso e mettere in sicurezza l’area. Interdetta l’area di servizio per questioni di sicurezza e rischio incendio.