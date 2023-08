Statale 36: la Stradale ferma un ubriaco alla guida per due volte in un paio d’ore

Non è stata decisamente la sua nottata. Nell’ultimo fine settimana un uomo in transito sulla Statale 36 è stato fermato per due volte dalla pattuglia della polizia Stradale di Monza e Brianza in servizio da Sesto San Giovanni a Lecco e in entrambi i casi è risultato positivo all’alcol test con limiti ben superiori al consentito. L’automobilista è riuscito quindi nel non invidiabile record di aggravare la sua posizione nel giro di due ore accumulando fino a 8mila euro di multe per una doppia contestazione dell’ipotesi penale più grave per la guida in stato d’ebbrezza, la guida con patente sospesa e il fermo del veicolo.

Statale 36: ubriaco alla guida per due volte alle 3.30 e alle 5.10

Controlli stradali polizia Monza

È successo tra sabato e domenica a Cinisello Balsamo. Al primo controllo, intorno alle 3.30, i valori rilevati dall’etilometro hanno sfiorato di sei volte il limite consentito dalla legge e l’automobilista è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria competente per guida in stato d’ebbrezza con l’ipotesi di reato più grave con ritiro immediato della patente di guida per la sospensione e affido del veicolo a persona di sua conoscenza.

Statale 36: contestata anche la guida con patente sospesa (due ore prima)

Non senza stupore, gli stessi agenti hanno fermato la stessa auto alle 5.10. E alla guida c’era ancora la stessa persona: questa volta l’etilometro ha restituito valori di cinque volte oltre il limite. E si è visto quindi contestare anche il reato di guida con patente sospesa (due ore prima) e il fermo del veicolo per 3 mesi. Oltre al procedimento penale, ora il soggetto andrà incontro alla revoca della patente di guida.