Statale 36, incidente a Desio: soccorsi e code in direzione Milano

Coda in direzione Milano e soccorsi sulla Statale 36 domenica mattina per un incidente che ha coinvolto tre auto all’altezza dell’uscita Desio Sud della Valassina. È successo poco dopo le 9.30 del 29 gennaio: la dinamica è al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto insieme a un’ambulanza allertata in codice giallo per soccorrere un automobilista di cinquant’anni. La gravità per la salute delle persone si è ridimensionata col passare dei minuti e l’uomo è stato trasportato in codice verde per accertamenti.

Statale 36, incidente a Desio: restringimento di carreggiata per i soccorsi

Importanti i danni alle auto e le conseguenze sul traffico sia per i soccorsi sia per la rimozione dei mezzi: è stato infatti deciso un temporaneo restringimento della carreggiata in direzione Milano col passaggio sulla corsia di sorpasso e chiusura delle corsie di marcia e centrale.