Statale 36, incendio di un palo della luce: soccorsi e rallentamenti per curiosi

Vigili del fuoco e polizia stradale in Statale 36 lunedì sera per l’incendio di un palo della luce sulla carreggiata in direzione Milano nei pressi del distributore tra Verano e Carate Brianza.

Statale 36, incendio di un palo della luce: chiusa la rampa di accesso all’area di servizio

Statale 36 incendio palo luce Statale 36 incendio palo luce

Sul posto due autopompe da Carate e Seregno e anche il mezzo di elevazione da Desio insieme alla polizia stradale di Monza. Per l’intervento è stato necessario togliere la corrente al palo e i vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento della lampada. Per tutto il tempo delle operazioni, un’ora abbondante fino alle 23.45, è rimasta chiusa la rampa di accesso all’area di servizio.

Sulla superstrada si sono registrati rallentamenti per curiosi.