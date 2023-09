Statale 36, due incidenti han fatto una coda: traffico in tilt verso nord

Due incidenti che hanno fatto una coda lunga che ha mandato in tilt il traffico del sabato mattina sulla Statale 36 in direzione Lecco. Prima un tamponamento tra due auto all’altezza di Capriano in corsia di sorpasso, poi un altro tra i veicoli in arrivo.

Statale 36, due incidenti han fatto una coda: cinque auto e dieci persone coinvolte

In tutto cinque macchine coinvolte e dieci persone soccorse. Per fortuna nessuna con conseguenze gravi o che abbiano richiesto il trasporto in ospedale.

Statale 36, due incidenti han fatto una coda: i soccorsi

Sul posto un’ambulanza e un’autoinfermieristica, due mezzi dei vigili del fuoco da Desio e Lissone, la polizia stradale di Monza e le squadre Anas per gestire il traffico e ripristinare la carreggiata.

Pesanti le conseguenze sul traffico che ha continuato a scorrere sulla corsia più lenta con code sulla Statale 36 ma anche sulla Novedratese e sulla viabilità urbana.