Ss36: uno scontro tra due auto e il traffico va in tilt

Uno scontro tra due mezzi sulla SS36 e il traffico va in tilt. Domenica pomeriggio 13 ottobre la collisione in direzione sud all’altezza delle uscite di Briosco e Arosio non ha fortunatamente causato feriti, ma ha formato code lunghe anche cinque chilometri.

Ss36: uno scontro tra due auto e la polizia stradale

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale di Monza per i rilevamenti di rito e per smistare le auto ferme in colonna. Mentre un primo carro attrezzi ha recuperato uno dei due veicoli coinvolti nell’incidente.

Ss36: uno scontro tra due auto e il lungo rientro

Il rientro in Brianza dal lago di Como o dalla Valtellina per numerosi automobilisti si è rivelata più lungo del solito.