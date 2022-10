“Sperém: optimistic state of mind”, su Brianzasays il dialetto facile per stranieri

Sperém: optimistic state of mind. Typical brianzolo expression. Anche chi non ha particolare dimestichezza con la lingua di Shakespeare coglie immediatamente la buffa e divertente vicinanza tra il suono di una delle tipiche espressioni dei nonni della Brianza, e la traduzione formale e da dizionario rigorosamente in lingua inglese. L’idea è di Andrea Girasole, 26 anni di Varedo ma da sempre cresciuto ad Agrate, zona Cascina Morosina.

La pagina Instagram Brianzasays ideata da Andrea Girasole: 20mila followers

«Da bambino e ragazzino ho passato moltissimo tempo con mia nonna che usava queste espressioni. Sono sempre stato curioso delle lingue ma anche dei dialetti e così le chiedevo in continuazioni nuove parole ed espressioni e il loro significato. Poi ho scoperto che esistevano siti dedicati ai dialetti, soprattutto quello milanese e romano. E così mi sono detto: perché non creare uno spazio nel web per insegnare agli stranieri le più belle e colorite espressioni del nostro dialetto». È nata così, nel 2019, la pagina Instagram Brianzasays che nei primi tre mesi di vita ha raccolto 7000 followers. Oggi sono 20.000. Un gioco che è diventato anche business. «Sono stato contattato dai responsabili del merchandising di alcuni cantanti italiani che mi hanno proposto l’idea di realizzare magliette e felpe con le frasi in dialetto tradotte. L’idea è piaciuta e devo dire che, soprattutto sotto le feste, questo resta un regalo particolarmente gradito».

L’ideatore, Andrea Girasole

La pagina Instagram Brianzasays: Killa, Crivello e le felpe con “Te saludi”

Anche il Monza ha voluto mettersi in contatto con Girasole, per celebrare il passaggio in B con una frase, ovviamente in brianzolo. Tra i follower di Brianzasays (che in tre anni ha tradotto oltre duecento parole ed espressioni) ci sono anche il rapper Emis Killa e l’influencer Giorgia Crivello. Oggi la felpa o la maglietta con parole come “bigul”, “Te saludi” o “L’è i stèss” sono amate e richieste anche all’estero. Nel Regno Unito, ovviamente, ma anche in Germania. «Per ora questo resta un hobby, una cosa che mi diverte, il mio lavoro è un altro. Dopo tre anni non ho perso la voglia di pubblicare sempre nuovi modi di dire. L’ispirazione – continua Andrea Girasoli – mi arriva per caso, quando sento un’espressione curiosa non necessariamente in dialetto, e mi chiedo come renderla e poi come tradurla».

La pagina Instagram Brianzasays: crisi energetica? “smorsa il ciàr”

Le pagine social di Brianzasays sono una vera e propria dichiarazione d’amore verso il territorio, non solo il suo dialetto ma anche la natura, la cultura, l’arte e alcuni dei suoi angoli più iconici come l’autodromo o il duomo di Monza. Non mancano poi anche consigli utili. “Come abbattere la crisi energetica in Brianza: smorsa il ciàr”.