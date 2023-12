Speranza di vita: a Monza e Brianza vivono i più longevi di tutta Italia

Invecchiare è un conto, e ha anche i suoi aspetti positivi. Diventare vecchi, invece, è un’altra cosa – questione (anche) di spirito e di curiosità che si assottigliano. Chissà, al bivio, che strada scelgono di percorrere i brianzoli: che vivano sempre più a lungo è un dato di fatto.

Allora, forse, tanto vale rimboccarsi le maniche e rivoluzionare la concezione dell’invecchiamento, da considerare sempre più come valore. Per i residenti di Monza e Brianza la speranza di vita alla nascita si attesta a 82,2 anni per gli uomini e a 85,5 per le donne: lo raccontano i dati elaborati dall’ufficio statistica del Comune di Monza. Tra numeri e tabelle si individuano alcuni aspetti di rilievo: intanto che si sta riducendo la differenza tra la speranza di vita storicamente più alta delle donne e quella mediamente più bassa degli uomini.

Speranza di vita: tutti i numeri di Monza e Brianza da record

Negli ultimi vent’anni la forbice si è ristretta, passando da un differenza di quasi sei anni (5,7) nel 2002 ai 3,3 anni del 2022. Vent’anni fa, la speranza di vita alla nascita di un brianzolo era di 77,9 anni, pari invece a 83,6 quella delle donne. E questo porta alla seconda considerazione: nelle due decadi in cui si è concentrata l’osservazione, è ben evidente quanto le barbe bianche abbiano guadagnato terreno, alzando la propria speranza di vita alla nascita di 4,2 anni. In altre parole: solo vent’anni fa avrebbero potuto vivere quattro anni in meno.

Un incremento si è registrato anche per le signore, ma più sostenuto: sono riuscite a strappare all’eterna nemica solo un anno e otto mesi (ma va ricordato che partivano in vantaggio).

Speranza di vita: a Monza e Brianza il record lombardo e italian

Allargando lo sguardo al resto della regione, quanto a speranza di vita i brianzoli, veri e propri highlander, se la passano meglio dei residenti di altre province: il dato medio per entrambi i sessi, relativamente al 2022, è di quasi 84 anni (per la precisione: 83,8). Lo stesso valore si registra anche tra i residenti di Brescia. Seguono tutte le altre province: i valori più vicini sono quelli di Milano (83,5) e di Como (83,3), mentre i più lontani si registrano a Pavia (81,8). La speranza di vita a Monza e in Brianza non è solo più alta di quella calcolata in media per la Lombardia e pari a 83,1: è maggiore anche di quella nazionale, di 82,6.