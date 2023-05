Sparge volantini no-vax con svastiche in un supermercato di Lentate, identificata

Entrata in un supermercato di Lentate sul Seveso, sabato 13 maggio, nel primo pomeriggio, avrebbe sparso volantini e adesivi con il simbolo “w” cerchiato di rosso del movimento no-vax “Guerrieri vivi” con “frasi di protesta e una svastica inserita nel logo “Agenza 2030” per poi allontanarsi poco dopo. I carabinieri della Stazione di Lentate sul Seveso, dopo avere visionato le immagini dell’impianto di videosorveglianza del supermercato e raccolto testimonianze, hanno identificato la presunta l’autrice del raid.

Lentate, la donna sarà sanzionata per affissione abusiva

Prima sono risaliti all’auto che avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il raid fino ad arrivare “alla sua completa identificazione“. Si tratterebbe di una 58enne originaria di Cermenate già nota per deturpamento e imbrattamento. Sarebbe già stata tra l’altro protagonista di analoghi episodi commessi a Milano e nel comasco: sarà sanzionata ai sensi dell’articolo 663 del codice penale per distribuzione e affissione abusiva di volantini e manifesti.