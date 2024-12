Spaccia ai giardinetti, 19enne di Varedo denunciato a Paderno

Spacciava nella zona dei giardini di via Don Anghileri, a Paderno Dugnano, il 19enne residente a Varedo fermato da una pattuglia della polizia locale in perlustrazione delle zone residenziali di Palazzolo, quartiere che in questi giorni post natalizi è pieno di famiglie e bambini intenti al gioco e relax all’aperto.

Il giovane, senza precedenti, è stato individuato dagli agenti nel pomeriggio del 27 dicembre in via Manfredo Fanti, mentre si intratteneva con alcuni coetanei e minori, e all’arrivo dell’auto di servizio aveva buttato qualcosa nell’erba.

Spaccia ai giardinetti: 40 grammi di hashish gettati dal 19enne

A un controllo più dettagliato, gli agenti hanno accertato che il giovane si era appena disfatto di un consistente quantitativo di hashish, circa 50 grammi riconducibile a una mezza “mattonella” di sostanza stupefacente. Un quantitativo presumibilmente detenuto per lo spaccio e infatti il giovanissimo pusher varedese è stato denunciato a piede libero, in base all’articolo 73 comma 5 del codice penale e dovrà rispondere davanti al giudice di detenzione ai fini di spaccio. Da un ulteriore controllo domiciliare effettuato all’interno dell’abitazione sono stati trovati altri quantitativi di “fumo”, scorte queste, in quantità ridotta rispetto a quanto requisito in strada.