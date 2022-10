Spaccata alla Osmos di Lazzate, furto di cosmetici

Un furto di un furgone si è trasformato in una spaccata alla Osmos di Lazzate, azienda attiva nella produzione di cosmetici e profumi. Nella notte di domenica i ladri si sono impossessati del mezzo a Copreno di Lentate, in una ditta specializzata in attrezzature per la cura degli animali, ed alle 4.30 circa sono entrati in azione in via Ferrari. Il furgone, accompagnato da due auto, come mostrano le immagini della videosorveglianza, ha divelto in retromarcia il portone d’ingresso e velocemente i ladri hanno caricato del materiale per la produzione nel retro.

Osmos di Lazzate: il bottino è di 80mila euro

Si parla di un bottino di circa 80mila euro. Da sommarsi agli evidenti danni procurati all’edificio. Il proprietario della Osmos ha contatto i carabinieri che alle 11.30 circa hanno ritrovato dei tavoli ed un gazebo in un boschetto, erano il precedente contenuto del furgone. Sono stati restituiti alla ditta di Copreno, anche se del veicolo non vi è più alcuna traccia. Al momento le indagini si concentrano sui video raccolti dalle telecamere di sicurezza, nell’auspicio di trovare qualche indizio utile a rintracciare i malviventi.