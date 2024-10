Sovico, sabato 12 ottobre giornata della Protezione civile nel giardino di via Turati

Giornata della Protezione civile: l’associazione “Franco Raso” si presenta ai cittadini di Sovico nella seconda edizione di un evento promosso dall’amministrazione comunale. Sabato 12 ottobre, dalle 14 alle 18.30, il giardino di via Filippo Turati accoglierà mezzi e volontari per intrattenimenti, sensibilizzazione e informazioni per tutta la comunità locale. Un’iniziativa che pone sotto i riflettori un gruppo intercomunale, attivo infatti sia a Sovico sia a Macherio, e che offre ai cittadini di ogni età un’occasione preziosa per avvicinarsi e conoscere da vicino l’attività delle tute gialle. Che non è solo in risposta alle emergenze, anzi. Ma si farà anche tanta formazione, partendo dalle giovani generazioni.

Sovico, la giornata della protezione civile con la associazione Franco Raso

Per i più piccoli saranno infatti a disposizione giochi educativi sui comportamenti da tenere in caso di calamità, oltre ai gonfiabili. Per scopo dimostrativo verranno esposti mezzi, attrezzature ed i volontari saranno vestiti con abbigliamento diversificato per ogni scenario. Ai presenti verrà offerta acqua, caffè, castagne e vin brulè degli Alpini. Sarà anche presente una bancarella con frittelle calde. “Abbiamo organizzato questo evento nell’ambito della settimana nazionale della Protezione civile. Con la presenza e la collaborazione dell’associazione “Franco Raso” che ringrazio per la sempre puntuale efficienza e disponibilità, per noi la giornata è un’occasione per far conoscere e avvicinare la cittadinanza, dai più piccoli ai più grandi, all’operato della Protezione civile e ai comportamenti da tenere nelle situazioni di emergenza e pericolo“ dichiara il sindaco di Sovico, Barbara Magni. Per l’assessore alla Protezione civile di Sovico, Mattia Barni, la giornata vuole anche consentire un ringraziamento pubblico ai volontari.

Sovico, la giornata della Protezione civile: targa del Comune ai volontari

“Un momento per ringraziarli per il ruolo fondamentale che hanno ed il valore che ricopre questa forma di volontariato– afferma– la Protezione civile non svolge un ruolo solo nelle emergenze, ma è fonte di sensibilizzazione con la popolazione, diffonde la cultura della prevenzione e monitora il territorio costantemente. Lo scopo dell’evento è dunque anche formativo e culturale, io definisco i volontari degli esempi: sono espressione di ciò che significa essere parte di una comunità a 360 gradi, dedicano tempo al servizio del paese e anche quando il tempo sembra essere poco, trovano lo spazio per un obiettivo comune. Oltre alla presenza territoriale su due comuni- conclude- svolgono un servizio h24, ci sono sempre quando necessario ed in caso di bisogno”.

Uomini e donne dal grande cuore che in maniera generosa e con competenza si mettono al servizio del territorio. Per l’occasione, il sindaco di Sovico donerà ai volontari una targa per sottolineare la gratitudine dell’intera comunità locale. Per l’associazione “Franco Raso” di Sovico- Macherio, un nuovo appuntamento pubblico per abbracciare la gente e dare valore al senso più nobile del fare volontariato.