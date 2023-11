Sovico: medico di base in servizio provvisorio in piazza Frette

Medico di medicina generale in servizio con incarico provvisorio nella palazzina di piazza Frette: il Comune di Sovico trova accordo con Ats Brianza per scongiurare la perdita di un dottore in paese. L’immobile comunale di piazza Frette 4, già utilizzato al piano terra in parte dall’Asst di Vimercate per lo svolgimento del punto Prelievo e in parte dal Comune di Biassono per lo svolgimento di servizi nell’ambito dell’ufficio di piano, dal mese di novembre accoglie anche un medico di base con incarico provvisorio che va a sostituire un medico andato in pensione.

Sovico: medico di base in piazza Frette, Ats Brianza aveva contattato il Comune

Ats Brianza aveva infatti contattato l’amministrazione comunale di Sovico al fine di definire uno spazio da concedere in uso gratuito per lo svolgimento del servizio del medico provvisorio di medicina generale in attesa di inserimento del medico definitivo. Considerato che l’alternativa all’assegnazione dei locali sarebbe stata quella di non garantire il servizio sul territorio sovicese costringendo i cittadini a recarsi nei comuni limitrofi, l’amministrazione comunale ha inteso dare continuità all’attività di medico di base sul territorio sovicese quale servizio essenziale per la cittadinanza, in particolare per i residenti anziani, concedendo al piano terra di piazza Frette 4, dei locali idonei alla necessità.

Sovico: medico di base, concessione gratuita fino all’individuazione del nuovo medico

Le spese sostenute per la gestione degli ambienti sono già inglobate nel funzionamento dell’intero edificio comunale come da concessione in essere con Asst di Vimercate, ed in questo modo sarà garantita la presenza del servizio di medicina generale di base sul territorio comunale. Il Comune di Sovico ha quindi dato in concessione gratuita all’Ats Brianza, per il tempo necessario all’individuazione del nuovo medico di medicina generale effettivo i locali siti in piazza Frette 4 utilizzati in concessione dall’Asst Vimercate.