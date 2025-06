A Sovico c’è un’azienda che tra le prime in Italia pensa anche alla comodità degli animali. Si chiama Rever e ha sede a Cascina Greppi. Tra le proposte anche quella che viene presentata come “molto più di una cuccia“.

Attiva nel mondo dell’arredo indoor e outdoor, l’azienda sovicese estende la confort zone domestica anche ai compagni più fedeli dell’uomo.

Sovico: il letto di design studiato per il benessere dei cani, cos’è Dogbed Liberty

Nasce così Dogbed Liberty, il nuovo daybed pensato per il benessere dei cani. «Abbiamo studiato a lungo come poter estendere benessere e comodità anche per i nostri amici a quattro zampe – dichiara l’amministratore unico di Rever Matteo Recrosio – Oggi siamo riusciti a presentare questa soluzione che unisce non solo l’estetica, lo stile e il design, ma anche la funzionalità e il benessere per gli animali. La struttura metallica, leggera da spostare per la comodità dei padroni, è però ben solida e avvolge il cane in una forma curvilinea e accogliente, pensata proprio per favorire maggiore relax e tranquillità».

Al centro del progetto c’è un morbido cuscino circolare realizzato con tessuti pregiati che garantiscono comfort superiore e protezione. Ogni dettaglio è stato studiato per offrire ai cani un’oasi di benessere, senza rinunciare a un design sofisticato che rispecchia pienamente la filosofia Rever: vivere ogni spazio con armonia – sia negli ambienti indoor che outdoor – bellezza e attenzione al benessere.

«Con Dogbed Liberty, abbiamo voluto elevare il concetto di arredo pet-friendly, trasformando il riposo degli animali in un’esperienza di puro piacere e comfort quotidiano», ha concluso Matteo Recrosio.

Sovico: il letto di design studiato per il benessere dei cani, l’azienda Rever l’ha portato al Salone del Mobile

Il prodotto è stato presentato per la prima volta al Salone del Mobile di Milano e rappresenta un tocco sofisticato che coniuga estetica e funzionalità, frutto di una ricerca continua da parte dell’azienda lombarda, ormai sempre più punto di riferimento internazionale nell’arredo indoor-outdoor.

Creare habitat per la salute del cane: il ruolo del Pet design nel benessere animale è sempre più al centro del mondo che sta rivoluzionando la convivenza tra uomo e animale. Attraverso il design, si mette sullo stesso piano, e quindi livello d’importanza, la soggettività ed i bisogni dell’animale e quelli dell’uomo. Spesso si parla di proprietari di cani attenti e consapevoli a tutte le necessità del nostro amico a quattro zampe, e “pet care”, per intenderci, è non solo una tendenza sempre più marcata ma anche una esigenza cui possibile far fronte anche attraverso elementi di arredo che consentano di svolgere la funzione di benessere animale e cura del design. In Brianza, è nello specifico a Sovico, Rever si basa sull’attenzione di particolari utilizzando prodotti di pregio e qualità, massima ricerca nel design. Per piacere sia all’uomo e oggi anche al suo più fedele amico.