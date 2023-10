Sovico: Galliani presenta le sue “Memorie di Adriano G.”

Quando si parla di Adriano Galliani scorrono fiumi di inchiostro. La sua vita è piena zeppa di memorie, legate al mondo del calcio. Proprio quelle ha raccolto nel suo primo libro autobiografico. Le racconterà di persona al Cinema nuovo Sovico venerdì 6 ottobre, alle 21.

Sovico: Galliani con Luigi Garlando, Anna Billò e Eva Musci

Un evento speciale, quello promosso dal cinema di via Baracca, a ingresso libero sino ad esaurimento dei posti. L’ad dall’Ac Monza presenterà al pubblico “Le memorie di Adriano G.”, accompagnato da Luigi Garlando. Modera Anna Billò, introduce Eva Musci.

Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono ascoltare curiosità, aneddoti, incontri di uno dei più grandi esponenti del calcio che non ha mai smesso di fare notizia (recentissima per altro la sua candidatura in Senato) e, soprattutto, di vincere.