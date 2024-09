Sovico, entra nel bar per rubare: incastrato dalla “nebbia”

Incastrato dalla nebbia: avrebbe cercato di rubare in un bar di Sovico, in tarda serata, con il locale chiuso, ma è scattato l’antifurto nebbiogeno e poi è stato “accolto” dai carabinieri. Arresto per un 32enne di origine moldava, senza fissa dimora. Tra giovedì 12 e venerdì 13 settembre si sarebbe introdotto nel bar, dopo avere scardinato la porta d’ingresso, probabilmente alla ricerca di qualcosa da rubare. Scattato l’allarme antintrusione sul posto si è subito portata una pattuglia della sezione radiomobile di Monza insieme a un’altra della stazione dell’Arma di Biassono.

Sovico, un 32enne arrestato per tentato furto in un bar con antifurto nebbiogeno

Una volta sul posto i militari hanno notato la nebbia attivata dall’impianto antifurto uscire dal locale e la porta con segni di effrazione. Entrati, hanno trovato il presunto responsabile in un angolo del cortile pertinente al bar, accovacciato. Attraverso le immagini dell’impianto di videosorveglianza è stato identificato come l’autore dell’effrazione e, pertanto, dichiarato in arresto. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto, in attesa di giudizio, l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria.