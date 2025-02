Sovico, Comune e Ats impegnati per educare gli adolescenti

Fornire ai ragazzi gli strumenti necessari per imparare a gestire l’ansia in un’età, quella adolescenziale, complicata e spesso causa di disagio e problematiche comportamentali. Il Comune di Sovico, patrocina insieme alla Cooperativa “La Grande Casa” e Ats Brianza, nell’ambito del progetto Bag (Brianza Attiva Giovani), un appuntamento di grande importanza: un workshop informativo e pratico, del tutto gratuito, rivolto ai ragazzi dai 15 ai 19 anni. Si terrà lunedì 24 febbraio il primo dei 3 incontri dal titolo “Become Better – strumenti di viaggio verso il mondo adulto” in cui ragazze e ragazzi saranno guidati in workshop pratici che affrontano tematiche di crescita. In questo incontro si tratterà il sempre più attuale tema del riconoscimento e della gestione dell’ansia; saranno guidati in questo viaggio da Damiano Quercini, psicoterapeuta del Centro Levante e da Beatrice Villa, psicoterapeuta in formazione del Centro Levante. La partecipazione sarà aperta anche ai genitori dei ragazzi, se interessati e si creeranno due gruppi di lavoro distinti. Il workshop si terrà nella sala civica del Comune, dalle 17 alle 19. Ragazzi e ragazze non dovrebbero perdere l’occasione di mettersi in gioco attraverso linee guida e attività pratiche che aiuteranno a fare un po’ di luce nel grande buco nero che l’ansia riesce a creare. Per trovare risposte ed aiuti qualificati alle loro paure, preoccupazioni e domande. Info e canale di iscrizione presenti sul sito del Comune di Sovico: www.comune.sovico.mb.it.