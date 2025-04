Sovico: carambola il giorno di Pasqua in viale Monza, Fiat 500 distrutta

Nessuno ferito ma auto distrutta a Sovico, in viale Monza, dopo un incidente stradale che ha visto coinvolta il giorno di Pasqua, nel pomeriggio, una Fiat 500, che, dicono i vigili del fuoco intervenuti: “per cause in via di accertamento ha impattato contro più punti finendo poi a lato strada”.

Sul posto, attorno alle 15, si sono portate squadre del Comando di Monza e Brianza con un’autopompa e il carro fiamma da Lissone per mettere in sicurezza il veicolo. Presente anche personale sanitario inviato da AREU e forze dell’ordine per i rilievi del caso.