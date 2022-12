Sovico attende il concerto di Natale nel ristrutturato cinema Nuovo

Sovico vive giorni di attesa per una serata dal grande valore istituzionale, culturale e sociale. Giovedì 22 dicembre, in pieno clima natalizio, al cinema “Nuovo” di viale Brianza si terrà il bellissimo “Concerto di Natale” proposto dal Corpo musicale “Giuseppe Verdi” di Sovico. Sarà un concerto delle grandi occasioni, che metterà in primo piano i musicisti ed il maestro.

Sovico attende il premio Luigi Cazzaniga

Otto brani, con musiche della tradizione natalizia e non solo, allieteranno l’occasione ad ingresso libero, durante la quale sarà assegnato dall’amministrazione comunale il Premio “Luigi Cazzaniga”, un riconoscimento che onora e ricorda la figura del concittadino Luigi Cazzaniga, cittadino impegnato nella sua costante attività di volontariato nei confronti di popolazioni duramente colpite dalla guerra e dalla miseria, ucciso barbaramente in Zaire nel 1995. L´amministrazione comunale, ha istituito da allora un premio annuo da destinare a coloro che si siano particolarmente distinte nel campo sociale e del volontariato, su segnalazione dei cittadini sovicesi. Per il primo anno, il 1995, il consiglio comunale decise di devolvere il premio all´associazione “Mondo Giusto” di Lecco, per la quale Luigi Cazzaniga operava nello Zaire. Dal 1996 è un´apposita Commissione composta dal sindaco e dai presidenti delle associazioni che operano nel campo sociale e del volontariato a decidere la destinazione del premio. Tutti i cittadini segnalano, ogni anno entro il 30 novembre, in municipio, persone o associazioni che si ritengano meritevoli del premio.

Sovico attende la nuova Sala 22

La serata di giovedì 22 dicembre vivrà infine un terzo, ed importante, momento di cronaca: in quella sede, infatti, verrà presentata la tanto attesa nuova “Sala 22” del cinema “Nuovo” di Sovico, con comunicazione della data d’inizio delle proiezioni. Per la struttura di via Baracca si tratta di un evento speciale perché è il concretizzarsi di un sogno coltivato a lungo dai referenti della sala cinematografica parrocchiale che nel 2022 raddoppia così le sue sale. Un luogo culturale che si amplia, si rinnova, prosegue con successo il suo cammino crescita e sviluppo. Conto alla rovescia, dunque, per l’apertura della nuova sala che, unitamente a quella storica, offrirà a tutti i suoi affezionati spettatori brianzoli uno speciale regalo di Natale.