Grazie ai figli dell’ingegnere Pierluigi Tagliabue, scomparso a novembre dell’anno scorso, Villa Tagliabue di Sovico torna a ospitare il concerto del 2 giugno, a cura del Corpo musicale “Giuseppe Verdi”. A renderlo noto la formazione bandistica cittadina coi quali i figli dell’ingegnere, da sempre vicino alla musica bandistica, hanno voluto continuare la tradizione in memoria del padre.

Lunedì 2 giugno, alle 17, quindi, il suggestivo contesto della storica Villa Tagliabue di Sovico ospiterà l’esibizione della banda di Sovico in occasione della Festa della Repubblica. Una celebrazione che è aperta al pubblico.

Sovico, 2 giugno: Villa Tagliabue apre per il concerto della banda, il programma

I bandisti, diretti dal maestro Laura Rigamonti, proporranno un programma di assoluto interesse che si apre con Ravinia Ouverture (originale del banda), Lord Tallomore Wittrock e a seguire Rain, At the Crossroads, sino a Gypsy dance e The Lion King. I bandisti suoneranno poi tre motivi pop: Barbie Girl, Bad Romance e chiuderanno con Dynamite. In caso di maltempo, la manifestazione, cui prenderà parte anche l’amministrazione comunale di Sovico, si terrà al “Nuovo Cinema Sovico” in via Baracca.