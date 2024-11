Sostenibilità al top per Aeb-A2A: “Distribuito valore alla Brianza per oltre 157 milioni”

È un’azienda di valore, è un’azienda che genera valore: 157,4 milioni per il territorio brianzolo con un aumento del 32 per cento rispetto a un anno fa. Aeb e A2A hanno voluto rivelare anche quest’anno il bilancio di sostenibilità per fare comprendere il valore delle prestazioni economiche, ambientali e sociali. Non un momento puramente accademico per addetti ai lavori: l’incontro, che si è svolto giovedì mattina a Palazzo Arese Borromeo, è stato preceduto da una fase di ascolto del territorio alla presenza di realtà produttive, associative, imprenditoriali. Poi la presentazione di quanto è stato fatto nell’ultimo anno.

Aeb-A2A, il bilancio di sostenibilità 2023 presentato a Palazzo Arese Borromeo di Cesano

I dati, in realtà, sono ancora più preziosi: perché oltre al valore di 157,4 milioni generati sul territorio brianzolo ci sono anche 52,1 milioni distribuiti sotto forma di dividenti, imposte, canoni e concessioni locali, sponsorizzazioni, ordini ai fornitori. E, naturalmente, soldi distribuiti al territorio anche sotto forma di stipendio, visto che il gruppo Aeb, nato in Brianza e ancora saldamente ancorato a questo terra, rappresenta un’occasione lavorativa per molti. Anche per i giovani, che rappresentano il 30 per cento del totale dei dipendenti, così come per le donne in carriera, considerato che il gentil sesso arriva a una quota del 40 per cento del management.

Il bilancio di sostenibilità Aeb-A2A, il presidente Aeb Riva: “Investiti 33,5 milioni in innovazione e sostenibilità”

«Questi risultati sono il riflesso del nostro impegno a creare un legame sempre più profondo con il territorio – ha dichiarato Massimiliano Riva, presidente di Aeb –. La partnership con A2A ha reso il gruppo più competitivo ed efficiente, consentendoci di affrontare sfide cruciali come quella della transizione ecologica. Il nostro obiettivo resta quello di generare valore per i nostri azionisti e la comunità, garantendo crescita e sostenibilità. Nel 2022 Aeb e A2A avevano distribuito valore per 120 milioni di euro, lo scorso anno abbiamo superato i 157 milioni, segno della bontà del percorso intrapreso».

Questo, in particolare, ha una direzione ben precisa: i due binari sono quelli dell’innovazione e della sostenibilità per un totale di 33,5 milioni di euro investiti nel 2023, con un aumento del 54 per cento rispetto all’anno precedente. Interventi destinati all’efficientamento energetico, all’ottimizzazione delle reti elettriche e gas, al revamping degli impianti di cogenerazione, con un impatto positivo sia sull’ambiente che sulla competitività del territorio.

Il bilancio di sostenibilità Aeb-A2A, l’amministratore delegato Arcudi: “Stiamo investendo in soluzioni smart”

Non è mancata nel corso dell’incontro una sottolineatura per i progetti relativi alle energie rinnovabili. L’azienda sta puntando forte sul fotovoltaico, sia realizzando (o acquisendo) parchi destinati alla produzione di energia in diverse regioni d’Italia, sia partecipando attivamente in Brianza alla riqualificazione di importanti aziende. Tra queste, per esempio, grossi nomi quali Cassina di Meda e Glas Italia a Macherio. Anche loro, oltre a credere nella sostenibilità ambientale, possono fare da traino per tante altre grandi realtà.

«Stiamo investendo in soluzioni smart e infrastrutture sostenibili per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e preparare la Brianza alla transizione energetica – ha dichiarato Annamaria Arcudi, amministratore delegato di Aeb –. Nel 2023 abbiamo investito il 54% in più rispetto all’anno precedente, uno sforzo significativo per affrontare le sfide globali con soluzioni locali: i nostri progetti sono pensati per rendere il territorio più competitivo e accompagnare la Brianza verso la decarbonizzazione e la crescita sostenibile»