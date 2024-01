Solaro, la banda in concerto sul tram

Particolare iniziativa del corpo musicale Attilio Rucano di Solaro durante le festività natalizie. I musicisti della banda sono stati protagonisti di un bellissimo concerto a bordo di un tram della rete viaria cittadina di Milano. Armati dei loro strumenti, gli effettivi del corpo musicale solarese hanno allietato i presenti e divertito i passanti con questa simpatica iniziativa particolarmente natalizia, raccogliendo tanti applausi. Non è mancata nemmeno la presenza in paese, con le pive natalizie per le strade del centro e dei quartieri ed il tradizionale concerto.

Corpo musicale Solaro sul tram