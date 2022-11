Solaro, investito in scooter da automobilista senza patente e assicurazione

Se l’è cavata con una gamba rotta e un fortissimo spavento lo scooterista travolto nella mattinata di giovedì a Solaro al semaforo della provinciale Saronno-Monza in località Villaggio Brollo.

Solaro, investito in scooter: il 42enne è finito sotto un’altra auto di passaggio

I vigili stanno ricostruendo l’esatta dinamica dello scontro ma pare che un automobilista, poi risultato essere senza patente (ritirata da tempo) e senza assicurazione dell’auto, abbia tirato dritto al semaforo rosso andando a colpire la vittima, un 42enne, che stava transitando in scooter e che ha terminato la propria corsa sotto le ruote di un’altra auto di passaggio, questa completamente estranea al sinistro se non per il brutto epilogo.

Solaro, investito in scooter: sul posto l’elisoccorso, ferito in ospedale a Milano per la frattura di una gamba

Le condizioni dello scooterista sono apparse subito difficili e infatti è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso oltre che di un’ambulanza della Croce Rossa di Misinto. L’uomo è stato trasferito alla fine in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano per le cure all’arto fratturato. Non risulta essere in pericolo di vita, anche se l’evento, vista l’ipotesi di dinamica attualmente al vaglio, poteva essere ben più drammatico.